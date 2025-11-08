Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Dc nuova, il partito che lui stesso ha fondato dopo essere tornato in politica. e’ un conseguenza dell’inchiesta sui presunti appalti truccati e soprattutto sulla diffusione incontrollata di indiscrezioni, intercettazioni e stralci della richiesta avanzata dalla procura di Palermo al giudice per le indagini prleiminatrin che lo ascolterà solo venerdì’ prossimo

La nota ufficiale di dimissioni

“Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del Presidente del Partito, Renato Grassi e del Segretario Organizzativo Nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana” comunica ufficialmente con una nota l’ex Presidente della Regione.

L’amaro saluto

“Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al Partito. Il Presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio Nazionale della DC, che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le

successive decisioni organizzative” conclude nella sua dichiarazione ufficiale Totò Cuffaro,

segretario nazionale della DC fino ad oggi.