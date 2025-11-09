Torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata, in calendario Domenica 9 novembre, con inizio alle ore 7,30, nei locali dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa San Giuseppe.
In precedenza raccolte sei sacche di sangue, acquisita una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) ed effettuato un controllo sanitario.
Ancora il nostro appello: “”donata sangue, donate sangue, manca il sangue, il sangue è vita”.
Giovanni Blanda