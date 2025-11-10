

L’Ufficio tecnico del Comune di Campobello di Licata ha rilasciato una licenza edilizia a G.R.M., per la realizzazione di un magazzino per deposito di attrezzi agricoli e un fabbricato per la lavorazione di prodotti vitivinicoli, in ampliamento di un complesso esistente, in contrada “”Milici””. La superfice del lotto è di metri quadrati 129,726; la superfice del fabbricato è di metri quadrati 2.540,24, e quello del parcheggio è di mq 6.389; il volume è di metri cubi 20.782,58, in “”Zona E”” del Piano regolatore vigente.

Giovanni Blanda