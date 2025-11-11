

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il gruppo consiliare “Delia è Partecipazione” dichiara di abbandonare l’aula in segno di ferma protesta contro la mancata discussione di due mozioni da noi presentate, entrambe di grande rilevanza politica e civile:

la prima, avente ad oggetto un appello al cessate il fuoco per tutti i conflitti, e la seconda, riguardante l’adozione di un Regolamento per lo streaming delle sedute consiliari.

Le nostre mozioni sono state depositate regolarmente, nel pieno rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale e del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In particolare, l’articolo 43, comma 3, riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, mentre l’articolo 39 impone alla Presidenza l’obbligo di garantire il corretto funzionamento dell’organo e la discussione delle istanze

legittimamente presentate.

Il mancato inserimento delle nostre due mozioni all’ordine del giorno del presente

Consiglio rappresenta, a nostro giudizio, una grave violazione dei diritti dei consiglieri comunali e un segnale di chiusura politica che contraddice i principi di trasparenza, partecipazione e democrazia locale.

Non è accettabile che anche questioni di tale importanza, che toccano i valori della pace e della trasparenza istituzionale, vengano ignorate o rinviate senza giustificazione.

Questo comportamento mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e riduce il ruolo del

Consiglio a semplice organo di ratifica, privandolo della sua funzione di luogo del confronto e della rappresentanza.

Poiché queste violazioni sono state ripetute e non è la prima volta che ci viene impedito di portare in Aula le nostre proposte, al fine di richiamare l’Amministrazione al rispetto dei diritti dei consiglieri e delle regole democratiche, lasciamo l’aula consiliare in segno di protesta e chiediamo che questo intervento sia messo agli atti.

Continueremo, dentro e fuori quest’aula, a difendere i principi di partecipazione e trasparenza che sono alla base della nostra azione politica e del mandato che i cittadini di Delia ci hanno affidato.

Delia, 10 novembre 2025

Il Gruppo Consiliare “Delia è Partecipazione”