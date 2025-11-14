È stata resa pubblica la convocazione del Consiglio Comunale di Canicattì, che si riunirà lunedì 17 novembre 2025 presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I, in seduta pubblica e in sessione ordinaria. L’adunanza è fissata per le ore 18:30 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 19:30 in seconda convocazione.

L’avviso, firmato ai sensi dell’art. 44 e seguenti del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, invita tutti i consiglieri a partecipare. La seduta si terrà nel rispetto delle norme statutarie, con la precisazione che, in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la riunione verrà sciolta e riconvocata.

L’Ordine del Giorno

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Mozione: “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli”

Presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi (prot. n. 25299 del 17/06/2025)

Mozione: “Sicurezza”

Presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi (prot. n. 26704 del 26/06/2025)

Mozione: “Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione da parte del Governo italiano e degli organismi internazionali”

Presentata dai consiglieri F. Falcone, A. Turco, G. Di Fazio, A. Cuva, G. La Greca, A. Alessi, G. Cilia (prot. n. 31718 del 05/08/2025)

Proposta di deliberazione: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio (art. 194, c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000)

Causa C. M. c/Comune di Canicattì – Atto di pignoramento presso terzi (R.G. n. 1120/2024)

Presentata dall’E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba (prot. n. 24184 del 11/06/2025)

Proposta di deliberazione: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio (art. 194, c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000)

Causa S. T. c/Comune di Canicattì – Atto di pignoramento presso terzi (R.G. n. 1134/2024)

Presentata dall’E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba (prot. n. 24198 del 11/06/2025)

Proposta di deliberazione: Riconoscimento debito fuori bilancio (art. 194, c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 – TUEL)

Controversia G.E. c/ Comune di Canicattì – Ricorso prot. n. 15240/2025 presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro (R.G. n. 3837/2024)

Presentata dall’E.Q. n. 6 – Dott.ssa A. Carrubba (prot. n. 24184 del 11/06/2025)

Interrogazioni

Note procedurali

In caso di mancanza del numero legale alle 18:30, i lavori riprenderanno automaticamente alle 19:30 con il quorum strutturale di due quinti dei consiglieri assegnati (art. 28, comma 3° dello Statuto Comunale).

Qualora anche in seconda convocazione venisse a mancare il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

La seduta è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione importante per il dibattito su temi di rilevanza locale e internazionale, dalla toponomastica alla sicurezza urbana, fino alle questioni di bilancio e alle posizioni del Consiglio su conflitti globali.