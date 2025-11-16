

Si riunisce, Lunedi 17 Novembre, alle ore 18,30, in seduta ordinaria, il consiglio comunale, convocato dal presidente Angelo Gianluigi intorre. Sono sette gli argomenti all’ordine del giorno. Oltre all’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e l’approvazione dello schema di convenzione, la relazione annuale del Sindaco, Vito Terrana, inviata ai consiglieri comunali, una mozione presentata da un consigliere comunale e un’interrogazione con risposta presentata da alcuni consiglieri comunali. Completano l’ordine del giorno: la lettura e l’ approvazione dei verbali della seduta precedente e il riconoscimento di legittimita’ del debito fuori bilancio nei confronti dell’avvocato Lo Giudice per pignoramenti presso terzi in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo.

Giovanni Blanda