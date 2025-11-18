

Con decreto sindacale, Il Comune ha nominato l’ingegnere Salvatore Di Vincenzo direttore dei lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway, attraverso la demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente ormai inagibile. “”L’intervento, dal valore complessivo di 772.000 euro sarà finanziato in gran parte con fondi del Pnrr, nell’ambito del piano nazionale dedicato al potenziamento dei servizi educativi””. A questa cifra si aggiunge un cofinanziamento di 100 mila euro a carico del bilancio comunale. Il progetto, che prevede la creazione di 28 nuovi posti per la prima infanzia, è stato validato e munito di parere tecnico favorevole il 19 settembre scorso.

Giovanni Blanda