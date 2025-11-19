Tre arresti e tre denunce a piede libero a Palermo dai carabinieri delle compagnie cittadine di Piazza Verdi e San Lorenzo. Uno degli arrestati si e’ scagliato contro un militare dell’Arma, mordendolo. I reati contestati a vario titolo agli indagati, sono la detenzione e spaccio di droga, la resistenza a pubblico ufficiale, il commercio di sostanze alimentari nocive, la frode nell’esercizio del commercio e la vendita di tabacchi senza la prescritta autorizzazione. Tra gli arrestati, dai carabinieri della Stazione piazza Marina, un 27enne, per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale: passeggero di un’auto che stava percorrendo contromano piazza Marina, durante le contestazioni amministrative, e’ sceso dalla vettura con andatura barcollante scagliandosi violentemente contro i carabinieri, mordendo uno dei militari. Il personale del Nucleo Radiomobile ha fermato invece un uomo trovato in possesso di 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e di oltre 700 euro in contanti. Un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile ha arrestato un 19enne per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo senza casco e alla guida di una moto da cross priva di targa, alla vista dei militari, e’ fuggito ma e’ stato rintracciato in prossimita’ di via Nicolo’ Azoti, dopo avere notato all’interno di un gommista la moto con cui si era dato alla fuga. Durante i controlli amministrativi sul mezzo il giovane di 19 anni, in compagnia del padre, si e’ scagliato contro i carabinieri che stavano procedendo al sequestro della moto. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal gip.