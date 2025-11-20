Il Consiglio Comunale di Canicattì è stato convocato per lunedì 24 novembre 2025 presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I. La seduta, in sessione ordinaria e aperta al pubblico, inizierà alle ore 18:30 in prima convocazione e, se necessario per mancanza del numero legale, proseguirà alle ore 19:30 in seconda convocazione. L’invito è esteso a tutti i consiglieri, ai sensi dell’art. 44 e ss. del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

La riunione si preannuncia densa di temi sensibili e di attualità, che spaziano dalla memoria storica alla sicurezza urbana, dalle posizioni internazionali sulla crisi di Gaza al sostegno per innovazioni educative regionali. Ecco l’ordine del giorno completo:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Mozione: “Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli”

Presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi (prot. n. 25299 del 17/06/2025).

Contesto: Sergio Ramelli era un diciottenne milanese, studente dell’Istituto Tecnico Molinari e militante del Fronte della Gioventù (sezione giovanile del MSI), assassinato il 29 aprile 1975 da un gruppo di estremisti di Avanguardia Operaia con chiavi inglesi e spranghe, in un clima di violenza politica degli “anni di piombo”. La sua morte, causata da un’aggressione premeditata dopo averlo “schedato” per un tema scolastico critico verso le Brigate Rosse, simboleggia le vittime del terrorismo rosso. L’iniziativa mira a onorarne la memoria in una via della città, riaccendendo dibattiti sulla toponomastica e la riconciliazione storica.

Mozione: “Sicurezza”

Presentata dai consiglieri G. Lalicata, L. Marchese Ragona, A. Alessi (prot. n. 26704 del 26/06/2025).

Un tema caldo per la comunità: Potrebbe riguardare misure contro microcriminalità, videosorveglianza o politiche di prevenzione, in linea con le esigenze espresse dai residenti.

Mozione: “Condanna alle violazioni del diritto internazionale a Gaza e richiesta di azione da parte del Governo italiano e degli organismi internazionali”

Presentata dai consiglieri F. Falcone, A. Turco, G. Di Fazio, A. Cuva, G. La Greca, A. Alessi, G. Cilia (prot. n. 31718 del 05/08/2025).

Dibattito internazionale: Un intervento che riflette la sensibilità locale sui conflitti globali, chiedendo prese di posizione concrete contro le violazioni umanitarie.

Mozione: “Sostegno al disegno di legge regionale n. 316-215-348 sull’istituzione delle Unità di Pedagogia Scolastica e impegno dell’amministrazione comunale a promuoverne l’approvazione presso l’Assemblea Regionale Siciliana”

Presentata dai consiglieri C. Restivo, D. Curto (prot. n. 46216 del 18/11/2025), ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Regolamento Consiliare.

Innovazione educativa: Il DDL, presentato dall’on. Rosellina Marchetta il 8 marzo 2023 e abbinato ai numeri 215 e 348, istituisce l’Unità Regionale di Pedagogia Scolastica (URPS) per promuovere il diritto all’educazione, contrastare il disagio giovanile e integrare educatori pedagogici nelle scuole. Approvato in Commissione Cultura e con copertura finanziaria dalla Commissione Bilancio, attende il via libera definitivo in Aula all’ARS. L’APEI e vari comuni siciliani spingono per l’approvazione, vedendolo come risposta a episodi di cronaca che coinvolgono studenti sempre più giovani.

7-8-9. Proposte di deliberazione: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (ex art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 – TUEL)

Causa C. M. c/ Comune di Canicattì – Pignoramento presso terzi (R.G. n. 1120/2024) – Prot. n. 24184 del 11/06/2025

Causa S. T. c/ Comune di Canicattì – Pignoramento presso terzi (R.G. n. 1134/2024) – Prot. n. 24198 del 11/06/2025

Causa G.E. c/ Comune di Canicattì – Ricorso lavoro prot. n. 15240/2025, Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro (R.G. n. 3837/2024) – Prot. n. 44332 del 06/11/2025

Tutte presentate dall’Economo Comunale, dott.ssa A. Carrubba.

Questioni finanziarie: Necessarie per sanare esposizioni debitorie da contenziosi giudiziarie, garantendo la regolarità del bilancio comunale.

Interrogazioni

Norme procedurali

Ai sensi dell’art. 28 comma 3° dello Statuto Comunale, in caso di mancanza del numero legale in prima convocazione, i lavori slitteranno automaticamente in seconda, richiedendo il quorum di due quinti dei consiglieri assegnati.

Se anche allora venisse meno il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

Questa convocazione, a pochi giorni dall’ultima del 17 novembre, sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel trattare questioni urgenti e divisive. La presenza pubblica è invitata per seguire i lavori, che potrebbero influenzare politiche locali e regionali.