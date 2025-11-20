Una nuova opportunità lavorativa nella pubblica amministrazione si apre per laureati in discipline giuridiche, economiche e sociali. È stato pubblicato ieri, 11 novembre 2025, il bando di concorso congiunto Inps-Inail per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza. Una selezione nazionale destinata a rafforzare i controlli nei settori del lavoro e della previdenza, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e trasparenza nei servizi agli utenti.

Le domande devono essere presentate entro le ore 23:59 del 10 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma inPA. Si tratta di un concorso pubblico aperto a cittadini italiani e dell’Unione Europea, che offre posti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Chi può partecipare al concorso

Possono accedere alla selezione:

cittadini italiani o dell’UE;

titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria;

maggiorenni, in possesso dei diritti civili e politici;

fisicamente idonei allo svolgimento della mansione;

privi di condanne penali definitive o precedenti destituzioni da incarichi pubblici.

È richiesto il possesso di un titolo di laurea tra quelli indicati nel bando, in ambito giuridico, economico, politico o sociale. Sono ammesse:

lauree triennali (es. L-14, L-16, L-18, L-33, L-36),

lauree magistrali o specialistiche (es. LM-56, LM-77, LM-63, LMG/01),

diplomi di laurea vecchio ordinamento (es. Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche).

I titoli conseguiti all’estero sono ammessi con riserva, previa richiesta di riconoscimento al MUR entro 15 giorni dalla graduatoria finale.

Dove sono i 448 posti disponibili

Il concorso prevede 355 posti per l’INPS e 93 per l’INAIL. Ogni candidato potrà scegliere una sola Regione e una sola amministrazione, decisione che non potrà essere modificata dopo l’invio della domanda.

Distribuzione dei posti INPS:

Veneto: 47

Emilia-Romagna: 44

Lombardia: 42

Piemonte: 40

Toscana: 28

Puglia: 25

Sardegna: 23

Trentino-Alto Adige: 20

Lazio: 19

Basilicata: 17

Sicilia: 16

Friuli-Venezia Giulia: 12

Abruzzo: 8

Umbria: 7

Marche: 4

Molise: 3

Distribuzione dei posti INAIL:

Lombardia: 13

Lazio: 12

Veneto: 9

Campania: 8

Emilia-Romagna: 7

Toscana: 6

Piemonte: 5

Sardegna: 4

Calabria: 5

Puglia: 7

Basilicata: 2

Sicilia: 3

Abruzzo: 3

Molise: 2

Liguria: 3

Marche: 1

Umbria: 1

Trento: 1

Aosta: 1

Riserva di posti

Il bando prevede riserve di legge per favorire l’inclusione:

il 30% dei posti è destinato a volontari delle Forze Armate;

il 15% dei posti è riservato a chi ha completato senza demerito il servizio civile universale o nazionale.

In caso di mancata copertura, le riserve saranno cumulate con i prossimi concorsi o potranno servire per future assunzioni attingendo dagli elenchi degli idonei.

Come presentare la domanda

Per partecipare al concorso Inps-Inail 2025, la candidatura va inviata tramite la piattaforma inPA, accedendo con una delle seguenti identità digitali:

SPID

CIE

CNS

eIDAS

Ogni candidato dovrà registrarsi, compilare il curriculum vitae, e allegare l’eventuale documentazione richiesta. È obbligatorio disporre di un indirizzo PEC o domicilio digitale per le comunicazioni ufficiali.

Una volta selezionato il bando, si potrà scegliere una sola Regione e una sola amministrazione (INPS o INAIL). Infine, si dovrà versare la tassa di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA.

Attenzione: non sarà possibile modificare o integrare la domanda dopo l’invio. Il termine ultimo è il 10 dicembre 2025 alle ore 23:59.

Le prove del concorso: scritta, orale e titoli

Il concorso prevede tre fasi di selezione, per un punteggio massimo di 70 punti:

Prova scritta (massimo 30 punti)

Consiste in quiz a risposta multipla, somministrati con strumenti informatici. Le materie:

Diritto amministrativo, civile, commerciale, penale e processuale penale

Diritto del lavoro e diritto dell’Unione Europea

Legislazione sociale

Salute e sicurezza sul lavoro

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

Non sarà pubblicata alcuna banca dati ufficiale. Il punteggio minimo per superare la prova è 21/30.

Prova orale (massimo 30 punti)

Riservata a chi supera la scritta. Il colloquio verte sulle stesse materie, ma con attenzione alla capacità di ragionamento, analisi e giudizio critico. Verrà verificata anche la conoscenza:

della lingua inglese

delle competenze informatiche

Anche in questo caso, per accedere alla fase successiva sarà necessario un punteggio minimo di 21/30.

Valutazione dei titoli (massimo 10 punti)

Si tiene solo per chi ha superato le prove precedenti. Verranno considerati:

ulteriori titoli accademici (laurea magistrale, master, dottorato)

titoli coerenti con le materie del bando

Cosa succede dopo il concorso

I candidati vincitori firmeranno un contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell’area dei funzionari. L’effettiva assunzione avverrà dopo la verifica dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Il contratto entrerà in vigore con tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di presa di servizio. I nuovi ispettori di vigilanza opereranno per conto di INPS o INAIL, a seconda della scelta effettuata al momento della candidatura.