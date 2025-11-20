Il 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, la sezione di Agrigento del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio, Sez. di Agrigento

“Beato Rosario Livatino”, ha organizzato al “Parco Rosario Livatino” di Agrigento, in contrada Gasena, alle 10:30, la piantumazione di due alberi di leccio che verranno dedicati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Insieme ai due magistrati verranno ricordati gli uomini e le donne delle scorte che hanno perso la vita insieme a loro.

La giornata sarà caratterizzata da quattro momenti: la dedicazione degli alberi alle vittime innocenti di mafia; la consegna di libri sulla legalità e la salvaguardia ambientale ai rappresentanti degli Istituti Scolastici presenti; il ricordo dello scrittore Gesualdo Bufalino, che scrisse i versi “Chiuso per lutto” che saranno letti dall’attrice Lia Rocco e l’inaugurazione di dodici panche in roccia di tufo collocate nell’“Angolo della Preghiera”. La giornata sarà impreziosita dalle note del violino del maestro Ugo Adamo.

Carmelo Petrone