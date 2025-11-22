I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane 20enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, destinatario degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, poiché accusato, in concorso con altri tre soggetti, del furto aggravato di un’autovettura.

Le indagini svoltesi tra febbraio e luglio di quest’anno, hanno preso spunto, subito dopo il furto di un’altra autovettura avvenuto sempre a Termini Imerese.

L’analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza privati e pubblici, dei tabulati telefonici corroborate dalle tecniche investigative più tradizionali, hanno permesso ai militari, di ricostruire e documentare più di dieci furti di autovetture commessi tra gennaio e febbraio di quest’anno nei comuni di Trabia e Termini Imerese e, fare emergere, un grave quadro indiziario condiviso dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare.

Nell’ambito del medesimo procedimento penale, oltre che all’arrestato, risultano indagati anche il cugino 20enne e lo zio 40enne, entrambi residenti nel capoluogo siciliano.