È stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato con le dosi di cocaina in auto, dopo essere stato fermato in strada nel corso di un controllo finalizzato proprio alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Alla vista degli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento particolarmente sfuggente mentre si trovava a bordo del veicolo, generando il sospetto che volesse nascondere qualcosa. Per questo motivo, i poliziotti hanno voluto vederci chiaro, sottoponendo l’uomo, soggetto a loro noto, ad accertamenti più approfonditi e procedendo alla perquisizione dell’auto che ha confermato i loro sospetti.

Infatti, all’interno di due confezioni di mentine sono state trovate 22 dosi di cocaina, per un peso di circa 10 grammi, già pronte per essere vendute. Dopo il sequestro della droga, l’uomo ha continuano a mantenere un atteggiamento insofferente sfociato in una reazione di nervosismo che ha ulteriormente rafforzato il dubbio che l’uomo potesse nascondere altra sostanza stupefacente.

Per questa ragione, i controlli sono stati estesi alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti due involucri sottovuoto di cocaina del peso complessivo di 55 grammi. Oltre alla droga, è stato trovato il materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento delle dosi, ossia due bilancini di precisione, quattro coltelli intrisi di sostanza stupefacente, nonché bustine in plastica e una macchina per il sottovuoto. Anche in questo caso, quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro.

I poliziotti del Commissariato di Caltagirone hanno controllato le diverse stanze della casa, trovando sotto il divano un fucile semiautomatico calibro 20, privo di matricola e carico con cinque cartucce. Un’ulteriore arma è stata rinvenuta in un’altra stanza. Si tratta di una pistola semiautomatica scacciacani, calibro 8, anch’essa senza matricola e priva del tappo rosso. Le armi sono state recuperate in sicurezza e poste sotto sequestro. Pertanto, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di arma da fuoco clandestina, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.