La polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due palermitani di 60 e 16 anni. Sono stati denunciati, inoltre, indagati in stato di liberta’ per i reati di furto aggravato di energia elettrica e ricettazione. Nel corso di accertamenti nel quartiere Montalbo, gli agenti del commissariato Liberta’ e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno individuato un piccolo appartamento nel sottoscala di una palazzina di via Antonello da Messina. Gli investigatori hanno bussato ripetutamente alla porta dell’appartamento senza risposta alcuna, pertanto hanno rintracciato un 60enne, che una volta giunto sul posto, ha aperto loro la porta. All’interno un ragazzo, che abitava anche lui l’appartamento. Il cane antidroga ha subito segnalato uno zaino in cucina con 39 dosi di crack; 15 dosi di cocaina, 5 bilancini di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento della droga. Nella camera da letto del 16enne, oltre a un casco modulare integrale, e’ stata trovata una pistola semiautomatica cal. 9 con tappo rosso e con caricatore integro ma privo di cartucce (custodita all’interno di una valigetta in metallo) e mille euro in due diverse casseforti. Constatato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. In un magazzino c’erano tre monopattini, verosimilmente rubati. Il 60enne, in attesa di udienza di convalida e’ stato posto agli arresti domiciliari, mentre il 16enne, condotto nel centro di prima accoglienza di Palermo. Entrambi gli arresti sono stati convalidati: per il 60enne disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, per il 16enne, la misura del collocamento in comunita’.
Sorpresi con crack e cocaina in casa: arrestati un 16enne e un 60enne
