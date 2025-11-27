Un ubriaco al volante, un altro evaso durante un permesso di lavoro e un terzo accusato di reati persecutori. Sono i tre arrestati nel corso di una serie di controlli nel territorio di Carini.

È così finito nei guai un 23enne, detenuto al carcere Malaspina ma in permesso lavorativo, che si sarebbe reso irreperibile e ora accusato di evasione. È solo uno dei tre arrestati, cui si aggiungono cinque denunciati a piede libero, dai carabinieri della compagnia di Carini che nelle scorse ore hanno battuto a tappeto la zona tra Carini e Terrasini.

Nel corso degli interventi, i militari hanno arrestato anche un uomo di 64 anni, accusato di atti persecutori e interruzione di pubblico servizio. A carico dell’indagato pendeva un provvedimento dell’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Palermo.

Guai inoltre per un 21enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a bordo della sua auto, alla vista della macchina dei carabinieri, si è dato a un’improvvisa fuga che ha fatto insospettire i militari. Raggiunto dopo un brevissimo inseguimento, nel tentativo disperato di far perdere le proprie tracce, ha abbandonato il mezzo tentando di scappare a piedi. Una volta bloccato ha rifiutato di fornire le proprie generalità, risultando poi positivo all’alcol test e senza patente di guida.

Altri quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati denunciati per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Complessivamente, nel corso delle operazioni sono state controllate 98 persone, 26 veicoli e contestate violazioni al codice della strada per un importo superiore ai 2.500 euro.