

Domenica ( 30 novembre) e il 1 dicembre, a Campobello di Licata, in Piazza XX Settembre, si terrà un importante corso dimostrativo di BLSD (primo soccorso), organizzato in collaborazione con i volontari della Misericordia del Comune di Campobello di Licata e con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento.

Sapere come agire nei momenti di difficoltà può fare la differenza, questi corsi possono davvero salvare una vita.

Si Invita tutta la cittadinanza a partecipare e a cogliere questa preziosa occasione di formazione e sensibilizzazione.

Giovanni Blanda