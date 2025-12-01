Ancora un furto ai danni di un supermercato in provincia di Agrigento. L’ennesimo episodio – dopo quelli registrati negli ultimi giorni tra Realmonte, Fontanelle e Sambuca di Sicilia – è avvenuto all’Eurospin in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta. E, a questo punto, è lecito ipotizzare che possa esserci la stessa mano in questi colpi messi a segno.

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno della struttura probabilmente dal tetto. A fare la scoperta sono stati i metronotte che hanno lanciato l’allarme. Il supermercato già in passato è stato oggetto di “attenzioni” dei malviventi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.