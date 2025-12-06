Alcuni scooter erano stati posizionati sul marciapiede, in violazione del codice della strada, mentre altri veicoli sono stati esposti all’esterno configurando l’occupazione di suolo pubblico. Stangata nei confronti di un rivenditore di moto di Agrigento. I vigili urbani, al termine di un controllo, lo hanno sanzionato con una multa di oltre 5mila euro. Il titolare dovrà inoltre ripristinare lo stato dei luoghi.

Controlli che sono stati estesi anche nei confronti di un commerciante nel quartiere di Villaggio Mosè. Anche in questo caso gli agenti della polizia locale hanno riscontrato l’occupazione di suolo pubblico con diversi arredi che erano stati posizionati all’esterno senza la necessaria autorizzazione. Nei confronti del commerciante è scattata una multa di mille euro.