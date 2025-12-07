“Negli enti locali di tutta la Sicilia lavorano 15 mila part-time che contribuiscono a garantire servizi fondamentali per i cittadini, a fronte di stipendi insufficienti e con la prospettiva di una pensione che sarà più bassa di quella sociale. Chiediamo alle istituzioni di trovare, nella Finanziaria in discussione all’Ars, le risorse per aumentare le ore ai dipendenti istituendo un tavolo di confronto con le parti sociali, il governo e il parlamento regionale. Il Csa-Cisal continuerà a confrontarsi con la politica a ogni livello per giungere a una soluzione definitiva della vertenza, a vantaggio dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutti i siciliani”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.