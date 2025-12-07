“Negli enti locali di tutta la Sicilia lavorano 15 mila part-time che contribuiscono a garantire servizi fondamentali per i cittadini, a fronte di stipendi insufficienti e con la prospettiva di una pensione che sarà più bassa di quella sociale. Chiediamo alle istituzioni di trovare, nella Finanziaria in discussione all’Ars, le risorse per aumentare le ore ai dipendenti istituendo un tavolo di confronto con le parti sociali, il governo e il parlamento regionale. Il Csa-Cisal continuerà a confrontarsi con la politica a ogni livello per giungere a una soluzione definitiva della vertenza, a vantaggio dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutti i siciliani”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.
Enti locali, Csa-Cisal: “Servono soluzioni immediate in Finanziaria per 15 mila part-time siciliani”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Guida senza patente e vìola il Daspo urbano, 26enne denunciato due volte in poche...
Prima viene sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e peraltro è risultato recidivo a questa specifica contestazione, e poco dopo è stato...
Stalking al marito, divieto di avvicinamento per una 53enne
Ripetuti danneggiamenti e atti persecutori verso il marito: la polizia ha eseguito a Gela una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di...
Nuova raccolta di sangue a Campobello di Licata
Torna l’Iniziativa di volontariato a Campobello di Licata. Nuova raccolta di sangue a Campobello di Licata, alle ore 8, nei locali dell’...
Sospesa attività a Fontanelle e multato un commerciante a Villaggio Mosè
Un negozio è risultato sprovvisto della Scia, il documento di inizio attività, mentre un altro locale non aveva esposto la tabella relativa agli alcolici....
Prodotti non sicuri, sequestrati 8mila giocattoli
La Guardia di finanza di Trapani, in tre distinte attivita’ commerciali della provincia ha sequestrato 8.350 giocattoli e articoli natalizi, per un valore complessivo...
Carenze igienico-sanitarie, chiuso panificio: 3mila euro di multa
Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della...
Agrigento 2025, arriva il Tolerance Poster Show
Tolleranza in tutte le lingue del mondo: ogni graphic designer ha interpretato questa parola nella sua lingua d’origine dando vita a un’esplorazione visiva che...