La Procura della Repubblica di Siracusa ha chiesto l’assoluzione per un sacerdote finito sotto processo per abusi sessuali. La notizia è stata riportata dal silerenonpossum.com, un sito di informazione dedicato all’attività della Chiesa cattolica

Fatto accaduto a Francofonte

Le indagini , coordinate dai magistrati, erano scaturite dalla denuncia di un giovane che raccontò agli inquirenti di avere subito le violenze avvenute a Francofonte. Evidentemente, nel corso del procedimento sono emerse elementi per cui la Procura di Siracusa ha ritenuto di sollecitare il Tribunale ad una sentenza di assoluzione.