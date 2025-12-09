

“”Insieme al Sindaco di Cefalù – esclama il Primo cittadino di Ravanusa, Salvatore Pitrola -, ho avuto il piacere di accompagnare al Senato le ragazze e i ragazzi del progetto “Civic Hacking””. Percorsi attivi per il benessere comunitario”, finanziato dalla Regione Siciliana tramite il fondo nazionale politiche giovanili. Durante l’incontro abbiamo avuto modo di discutere di startup, imprenditorialità e del valore delle idee innovative dei giovani, che possono diventare motore di crescita e cambiamento per le nostre comunità””.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Senatore Alessandro Alfieri per la disponibilità e l’attenzione con cui ci ha accolti. È stato un momento importante per i nostri giovani, che stanno portando avanti un percorso di innovazione civica, formazione e partecipazione attiva.

Il loro entusiasmo e la loro energia sono stati contagiosi: è bello vedere quanto desiderino contribuire positivamente al futuro dei nostri territori.

Un’esperienza di grande significato, che conferma quanto i giovani possano essere veri protagonisti del cambiamento””.

Giovanni Blanda