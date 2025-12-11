“”L’ Albero che unisce” è l’iniziativa in prospettiva del Natale che Verrà in programma il 12 Dicembre, alle ore 18, 30, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con le associazioni presenti sul territorio, che decoreranno insieme l’Albero di Natale, simbolo di unione e solidarietà.

Durante la manifestazione saranno presenti le cassette solidali e le iniziative delle associazioni:

Lions: cassetta solidale per la prevenzione oncologica dei più piccoli;

Misericordia: cassetta solidale per le batterie dei defibrillatori presenti nei punti del paese;

Cav (Centro Aiuto alla Vita): raccolta di prodotti alimentari per neonati;

Uciim (Insegnanti cattolici): raccolta di indumenti per neonati.

Tutti sono invitati alle 18:30 per vivere la magia di un albero solidale, realizzato dalle mani di tanti e che unisce la comunità in un gesto di condivisione e solidarietà.

Giovanni Blanda