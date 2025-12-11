Ritengo doveroso fare chiarezza in merito alle notizie diffuse dai siti di informazione relativi alla sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Desidero precisare che, come confermato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il presidio non ha cessato la propria attività, in quanto è stata attivata sul territorio una presenza dinamica del dispositivo di soccorso che garantisce piena continuità negli interventi a tutela della nostra comunità e di quelle limitrofe.

Le restrizioni adottate, di carattere precauzionale e temporaneo, sono conseguenti a un alert emerso durante la verifica periodica dei parametri idrici disposto dal Comando Provinciale ed effettuata da un laboratorio accreditato.

Il prelievo iniziale, che ha determinato l’adozione di tali misure, è stato effettuato senza contraddittorio con AICA, gestore del servizio idrico, che, su mio immediato impulso, ha effettuato stamane i primi prelievi; domani ne seguiranno altri all’interno della sede del distaccamento, al fine di accertare con precisione la criticità riscontrata e adottare i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni.

Effettuati questi chiarimenti desidero, infine, respingere con fermezza le accuse, ingiuste e infondate, di “tergiversazioni” strumentalmente avanzate nei nostri confronti dalle sigle sindacali.

L’Amministrazione comunale, come i sindacati sanno benissimo, ha operato con massima diligenza nell’individuazione di aree idonee per la nuova sede, proponendo soluzioni al Comando Provinciale e conducendo sopralluoghi congiunti. Le procedure sono attualmente in itinere e coinvolgono necessariamente altri enti extracomunali, nell’ambito di un percorso amministrativo complesso che richiede il rispetto di precisi parametri normativi.

Ribadisco con forza l’impegno dell’Amministrazione comunale a trovare una nuova sede al Corpo dei Vigili del Fuoco, che non finirò mai di ringraziare per il prezioso e insostituibile impegno profuso quotidianamente a tutela della nostra comunità.

Vincenzo Corbo