E’ crollata la pista ciclabile di San leone, ad Agrigento. “Era prevedibile, lo avevamo detto qualche giorno fa che la pista ciclabile sarebbe venuta giù. Servono immediatamente gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio civile e dal comune”, dichiara l’associazione Mareamico Agrigento.

Qualche settimana fa, a causa di una mareggiata, si era aperta un varco lungo il marciapiede; nuove transenne erano state messe da parte dell’Amministrazione comunale per delimitare l’area. Oggi la pista ciclabile è crollata.