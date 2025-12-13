

Provvedimento (determina) dirigenziale dell’area Ambiente, il Comune di Campobello ha determinato l’impegno di spesa e l’affidamento del servizio sul conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, derivanti dalla raccolta differenziata sullo spazzamento meccanizzato di strade classificate some “”Residui della pulizia stradale””, per la somma di 2. 500 euro.

L’atto dirigenziale è trasmesso al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti, servizi interessati e quello finanziario.

Giovanni Blanda