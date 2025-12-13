Il 20 dicembre prossimo, a Campobello di Licata, nel salone della Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 17, si terrà il party “”Merrye Christmas !””. L’ offerta dei partecipanti è libera. E’ l’Unità pastorale “”Maria, Madre della Chiesa”” (Chiesa Madre, Chiesa Immacolata e Chiesa Lourdes) ad organizzarlo. Da l’annuncio l’arciprete don Giuseppe Costanza.
