La Fiamma Olimpica e Paralimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, farà tappa ad Agrigento il prossimo 16 dicembre 2025.

La staffetta della fiamma partirà dal Tempio della Concordia attraverserà la Via Panoramica dei Templi – Bivio Bonamorone, la via Passeggiata Archeologica – Bivio Promenade – Via Petrarca – Via A. Manzoni – Via Esseneto – Trivio Via Esseneto/Callicratite/Dinoloco – Via Callicratide – Via Dante – Via Aviere Volpe – Via Giovanni Finazzi Agrò – Via Garibaldi – Via P. Nenni – Via Empedocle – Piazza Sinatra – Piazza Pirandello – Via Atenea – Piazza A.Moro – e si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele in Piazza Vittorio Emanuele dove sarà organizzato il “Villaggio Olimpico” dove si svolgeranno le celebrazioni finali con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration.

In occasione del passaggio della fiamma olimpica il traffico ad Agrigento subirà dei cambiamenti; il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato l’ordinanza predisponendo:

-per Lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 18.00 alle ore 24.00: il Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza Piazza V. Emanuele – lato ex Supercinema/Genio civile;

-nella giornata del 16 Dicembre ore 00.00 fino a cessata esigenza: il divieto di sosta con rimozione sarà istituito in Piazza V. Emanuele – lato Prefettura; Piazza V. Emanuele – lato Banca San Paolo/Fermata autobus; Piazza Ugo La Malfa: area ex SAISEB, nello spazio compreso tra via dei Normanni e via G. Scavo; Piazza Aldo Moro: nel tratto compreso tra Prefettura e via Atenea,

dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze interdetta al transito veicolare la Piazza V. Emanuele Piazza A. Moro.

I veicoli provenienti da via Crispi, Viale della Vittoria e Piazza Marconi, saranno dirottati per via delle Torri; Via Imera: dal civico 75 (Ferramenta Patti) fino a piazzale Rosselli sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per consentire la sosta ai pullman provenienti dalla provincia e per quelli a lunga percorrenza; Bretelle viadotto Imera che immettono su piazzale Rosselli saranno interdette al transito (a cura della Polizia Stradale); Viadotto Morandi alt. Centro Commerciale Città dei Templi: sarà effettuata la chiusura (a cura Anas).

I veicoli provenienti da Villaseta/Porto Empedocle saranno dirottati per la S.P. 1 (contrada Fondacazzo); S.P.4 via Panoramica Valle dei Templi: (a cura della Polizia Provinciale) sarà interdetta al transito veicolare dalla rotonda Giunone fino al bivio Bonamorone;

dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze: Via Esseneto: dall’intersezione di Viale Europa fino all’intersezione con Via Callicratide/Via Dinoloco, sarà istituito il divieto di sosta – ambo i lati – con rimozione forzata;

Via Callicratide: dal civico 1 al civico 59 sarà istituito il divieto di sosta – ambo i lati con rimozione forzata;

Via Callicratide: dal civico 158 fino all’intersezione con la via Dante/Manzoni, sarà istituito il divieto di sosta – ambo i lati – con rimozione forzata;

Via Pietro Nenni fino all’intersezione con la via Empedocle – lato mare- sarà istituito il divieto di sosta con

rimozione forzata;

Piazza Pirandello: dall’intersezione con Piazza Sinatra fino all’intersezione con via Amendola – lato civici dispari -sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;

Via Atenea: si ribadisce il divieto di sosta – ambo i lati – con rimozione forzata già esistente;

Piazza Aldo Moro – lato Centro Estetica, sarà istituito il divieto di sosta – ambo i lati – con rimozione forzata;

dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze: Via Imera: nel tratto compreso tra viadotto Garibaldi (negozio Chicco) e Piazzale Rosselli, sarà interdetta al transito veicolare; Via Crispi: nel tratto compreso tra Hotel Della Valle e Piazza Marconi sarà interdetta al transito veicolare in

direzione Piazza Marconi; Via Luigi Sturzo: per coloro che provengono dalla Via Luigi Sturzo saranno dirottati in direzione Hotel della Valle; Viale Della Vittoria: nel tratto compreso tra via Gramsci (salita cimitero) e Piazza Marconi sarà interdetto al transito veicolare;

dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze: Saranno istituite delle chiusure provvisorie in concomitanza del passaggio del convoglio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, nei seguenti innesti/incroci: Via Panoramica dei Templi – Bivio Bonamorone, la via Passeggiata Archeologica – Bivio Promenade – Via Petrarca – Via A. Manzoni – Via Esseneto – Trivio Via Esseneto/Callicratite/Dinoloco – Via Callicratide – Via Dante – Via Aviere Volpe – Via Giovanni Finazzi Agrò – Via Garibaldi – Via P. Nenni – Via Empedocle – Piazza Sinatra – Piazza Pirandello – Via Atenea – Piazza A.Moro.

Vengono sospese tutte le autorizzazioni ad occupare il suolo comunale con tavoli, sedie e altri ostacoli lungo il tragitto della manifestazione. Le partenze e gli arrivi dei pullman a lunga percorrenza avverranno in via Imera dal civico 7 (negozio TIM) al civico 75 (Ferramenta Patti). I viaggiatori potranno percorrere via Imera ed ivi sostarvi, per il tempo strettamente necessario per carico e scarico bagagli; Tutti i pullman, per raggiungere Piazzale Rosselli, percorreranno la via Imera; Per i viaggiatori con Ferrovie dello Stato, raggiungeranno la stazione ferroviaria da via Acrone o, in alternativa, potranno partire dalla Stazione di Agrigento Bassa.

PERCORSI INDICATIVI

I visitatori possono raggiungere il centro città ed il luogo della manifestazione percorrendo

le seguenti vie. Per coloro provenienti da: S.S. 115: viadotto Morandi – via Dante – Via XXV Aprile – via Imera, avuto riguardo delle limitazioni imposte; S.S. 189: viadotto Imera – Via XXV Aprile – Via Plebis Rea – Via Bac Bac oppure percorrendo la Via Imera avuto riguardo delle limitazioni imposte; S.S. 640: Rotonda degli scrittori – S.P. 80 – via Papa Luciani – via Cicerone oppure dalla via Panoramica dei Templi o Passeggiata Archeologica, avuto riguardo delle limitazioni imposte.