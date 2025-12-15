

Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, lunedì 15 dicembre, dalle ore 14,30 alle ore alle ore 18,30, a Campobello di Licata. Sono interessati alcuni segmenti delle vie: Vittorio Emanuele, Milano, Libertà, Umberto, Nicotera, Cavour e Girgenti.

Ancora: vie Palermo, Solferino, Regina Elena, Termini, Firenze, Torino, Lombardia, D’Angelo, Sammarco, Trieste, Venezia, Mentana, Leopardi, Piemonte, Dante, Puglie, Diaz, Alfieri e Progresso, nonché le piazze Ciano (oggi Aldo Moro) e Vittoria.

L’ Enel sollecita i cittadini interessati a essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda