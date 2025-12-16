Ha denunciato un giovane di 29 anni di averla violentata durante una serata trascorsa in casa. Secondo il racconto della presunta vittima, una ragazza di 27 anni, il giovane l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale. Una volta presentata la denuncia ai carabinieri, in un comune del palermitano, la ragazza avrebbe iniziato a raccontare quanto successo agli amici chiedendo anche consigli.

La voce della denuncia è arrivata anche al presunto aggressore che assistito dall’avvocato David Grasso Castagnetta si è presentato spontaneamente e ha raccontato la sua versione dei fatti. Grazie alle spiegazioni fornite dal ragazzo, all’esame del contenuto delle chat intercorse tra i due e all’attento dei carabinieri della stazione di Bagheria e il pm della procura di Termini Imerese, è stato accertato che le accuse erano false e il procedimento è stato archiviato.

Dopo l’archiviazione la denunciate è finita a processo per la grave calunnia mossa nei confronti del ragazzo. La giovane ha patteggiato una pena di un anno e due mesi con sospensione condizionale e la ragazza ha proposto di risarcire il danno causato al ragazzo, che nel frattempo ha anche perso, a causa del procedimento, opportunità di lavoro.