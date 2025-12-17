Incontro culturale del Kiwanis Club Parnaso

Lunedì 15 dicembre, alle 17:30, si è svolto l’incontro culturale “Aspettando il Natale: storia e tradizioni”, organizzato dal Kiwanis Club Parnaso, con Presidente Rosalba Fiduccia, un significativo momento di approfondimento volto a valorizzare le radici storiche, simboliche e tradizionali della festività natalizia.

L’incontro si è svolto presso il Circolo di Compagnia di Canicattì, che ha ospitato l’evento con grande cordialità. Il Presidente del Circolo, Carmelo Fazio Gelata, ha rivolto un caloroso saluto ai presenti, dando il benvenuto al Kiwanis Club Parnaso e al relatore della serata, sottolineando l’importanza di iniziative culturali condivise sul territorio.

La Presidente, dopo i saluti, ha presentato il relatore, Prof. Giuseppe Lauricella, Presidente dell’UNITRE, appassionato scrittore e poeta di Canicattì, che, entrato subito nell’argomento della serata, con competenza e passione ha guidato i partecipanti in un affascinante percorso sull’attesa del Natale, evidenziando come essa prenda avvio dalla festa di San Martino, per proseguire con l’Immacolata Concezione e Santa Lucia.

Per ciascuna di queste ricorrenze, il relatore ha rievocato le origini storiche, anche legate al mondo pagano, illustrandone la successiva rielaborazione in ambito cristiano e ricordando le tradizioni gastronomiche ad esse connesse, quali espressione di cultura, memoria e identità territoriale.

La serata, svoltasi in una piacevole atmosfera tipo “caminetto”, ha favorito la partecipazione attiva dei presenti e gli interventi dei soci, rendendo il confronto particolarmente vivo e coinvolgente.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale sostenuto dal Kiwanis Distretto Italia–San Marino, grazie all’impegno della Presidente del Club Parnaso, Chair Distrettuale Arte e Cultura e webmaster del sito web distrettuale KDISM, da sempre attenta a favorire occasioni di incontro e dialogo capaci di rafforzare il senso di appartenenza e la crescita culturale dei soci e della comunità.

A conclusione dell’incontro, la Presidente del Kiwanis Club Parnaso, Rosalba Fiduccia, ha espresso un sentito ringraziamento al Prof. Giuseppe Lauricella per il qualificato contributo culturale offerto, a tutti i soci e agli intervenuti per la partecipazione attiva, nonché al Presidente del Circolo di Compagnia di Canicattì, Carmelo Fazio Gelata, per la calorosa accoglienza e l’ospitalità riservata al Club.