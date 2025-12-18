

” Le signorine del Bar America”” è il libro di Lina Infuso, scrittrice di Campobello di Licata, che sarà presentato lunedì 25 dicembre, a Campobello, nella sala consiliare” “Giudici Saetta e Livatino” ” del Palazzo comunale, alle ore 18. Dopo i saluti del sindaco Vito Terrana e di Jenny Termini, assessore alla Cultura, interventi di Liliana Aceto, presidente del Lions Club” “Due Rose” “, e Giuseppina Ciotta, presidente della Fidapa. Converserà con l’autrice Calogero Brunetto, presidente della ” “Società Agrigentina di Storia Patria” “. Al termine, la scrittrice sarà disponibile per la firma delle copie e momenti di condivisione con gli intervenuti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune,” “Società Agrigentina di Storia Patria” “, Lions Club” “Due Rose” ” e Fidapa.

Giovanni Blanda