Nel salone della Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 17, si terrà il party “”Merrye Christmas !””. Promuove l’Unità pastorale “”Maria, Madre della Chiesa”” (Chiesa Madre, Chiesa dell’Immacolata e Chiesa di Lourdes). Da l’annuncio l’arciprete don Giuseppe Costanza. Ingresso e offerte dei presenti sono liberi.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, il party ”Merrye Christmas !”
