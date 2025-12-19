Presso la Biblioteca Comunale “Zagarrio” di Ravanusa, si è svolto l’incontro promosso nell’ambito del progetto “”Trame di Blu – Intrecci che includono”.

Per il Sindaco Salvatore Pitrola, “”è stato un momento di confronto costruttivo che ha visto riuniti i soggetti coinvolti: associazioni del terzo settore, amministrazione comunale, dirigenti del comune, famiglie, educatori e operatori sociali, tutti accomunati in questo bel progetto di promuovere percorsi di inclusione. Un dialogo aperto e partecipato che ha permesso di condividere buone pratiche e tracciare nuove prospettive sociali per il futuro””.

Giovanni Blanda