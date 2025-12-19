Si è svolta nella mattinata di domenica 14 dicembre 2025, presso lo Stadio Saraceno di Ravanusa, la partita di calcio benefica “Un Calcio che Dona”, promossa dall’ASD Quelli del Venerdì in collaborazione con il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

L’evento, nato su iniziativa del dott. Antonio Giannini, medico del Pronto Soccorso di Canicattì, ha rappresentato un importante momento di incontro tra sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di apparecchiature elettromedicali per il Pronto Soccorso del nosocomio canicattinese.

In campo si sono affrontate l’ASD Quelli del Venerdì e una squadra composta da personale sanitario dell’Ospedale di Canicattì, a testimonianza dell’impegno quotidiano di chi opera per la tutela della salute pubblica e della forte partecipazione del territorio a un progetto di alto valore sociale.

Grande la risposta della comunità, delle aziende sponsor e partner, delle istituzioni e di tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, contribuendo concretamente al successo dell’evento. La presenza e il supporto del Comune di Ravanusa hanno ulteriormente rafforzato il significato di una giornata all’insegna della collaborazione e della solidarietà. Alla partita presenti alcuni Assessori di Ravanusa e Canicattì.

Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari, agli sponsor e alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto, ribadendo come lo sport possa essere un potente strumento di unione, sensibilizzazione e sostegno concreto ai servizi sanitari del territorio.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto integralmente al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, a beneficio dell’intera collettività.