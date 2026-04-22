Due nuovi assessori nella giunta Pitrola del comune di Ravanusa. Si tratta di Cettina Vasapolli e Sebastiano Avarello. “Oggi la nostra squadra si arricchisce di nuove energie e nuove competenze. Amministrare significa responsabilità, impegno quotidiano e capacità di fare squadra. Ed è proprio questo lo spirito con cui li accogliamo in un gruppo coeso, determinato e pronto a dare il massimo tutti insieme per il bene di Ravanusa. Subito a lavoro con serietà e passione per il bene della nostra comunità”, scrive in una nota il sindaco Salvatore Pitrola a margine della cerimonia di giuramento dei due nuovi assessori.
Ravanusa, Vasapolli e Avarello nuovi assessori della giunta Pitrola
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