Brutta avventura per decine di automobilisti di Canicattì i quali dopo avere fatto rifornimento in un noto distributore di carburante della città sono rimasti in panne. Dopo avere fatto controllare i mezzi dai propri meccanici di fiducia è stato appurato che vi fosse la presenza di acqua nei serbatoi. In queste ore sono diversi i cittadini che si sono rivolti al gestore della stazione di servizio nella speranza che possa essere riconosciuto loro il pagamento del danno subito.
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