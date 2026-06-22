



Si sono conclusi nella serata di domenica 21 giugno i festeggiamenti in onore di San Calogero, che hanno richiamato numerosi cittadini e visitatori nel centro della città.

A chiudere il programma degli eventi è stato il concerto dei Los Locos, che ha registrato il tutto esaurito in Piazza Garibaldi. Migliaia di persone hanno preso parte alla serata, trasformando la piazza in una grande festa all’insegna della musica, del divertimento e della partecipazione popolare.

L’evento finale ha rappresentato il culmine di giorni di celebrazioni dedicate al Santo Nero, particolarmente venerato dalla comunità narese. L’entusiasmo del pubblico e la straordinaria affluenza hanno confermato ancora una volta il forte legame tra tradizione religiosa e momenti di aggregazione sociale.

Un sentito ringraziamento è rivolto all’Amministrazione comunale che, con impegno, programmazione e attenzione al territorio, ha sostenuto e coordinato le iniziative legate ai festeggiamenti, contribuendo in maniera determinante alla riuscita di un evento che ha valorizzato l’immagine della città e rafforzato il senso di appartenenza della comunità. L’investimento nelle tradizioni locali e negli eventi di richiamo rappresenta un importante strumento di promozione culturale, sociale e turistica per Naro.

Un ringraziamento va inoltre alla Four Srl di Ornella e Valentina Zarcaro, all’associazione We Naro A.P.S., al Comitato organizzatore della festa di San Calogero, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, il cui contributo è stato fondamentale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti.

Un particolare riconoscimento va a Teresa Impollonia e al marito, titolari della Blueseasicily e manager degli artisti, per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione dello spettacolo che ha animato Piazza Garibaldi.

Un plauso speciale va anche alla Caffetteria Garibaldi, a Happy Hour e a Mood che, sotto la direzione di Pietro Cilia, hanno rappresentato uno dei pilastri fondamentali degli eventi organizzati in occasione della festa. Grazie alla loro dedizione e al lavoro di squadra, è stato possibile creare occasioni di incontro e intrattenimento molto apprezzate da cittadini e visitatori.

Un riconoscimento va infine a Carmelo Porrello, già presidente di We Naro, per il prezioso contributo, l’esperienza e il costante supporto forniti nell’organizzazione delle iniziative che hanno accompagnato i festeggiamenti.

Piazza Garibaldi, gremita in ogni suo spazio, ha fatto da cornice a una serata indimenticabile, con il pubblico che ha cantato e ballato sulle note dei Los Locos fino alla conclusione dello spettacolo. Un finale straordinario che ha chiuso nel migliore dei modi l’edizione 2026 della festa di San Calogero, confermando ancora una volta la capacità di Naro di unire fede, tradizione, cultura e spettacolo in un grande momento di partecipazione collettiva.