– Un’importante vittoria per la comunità di Naro arriva dal Consiglio Comunale grazie al lavoro dei consiglieri del Partito Democratico Ginevra Fabbrica e Calogero Licata. Lo scorso 24 luglio 2025 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con la successiva validazione da parte della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). Una notizia attesa e salutata con grande soddisfazione dai due amministratori.

Nel suo messaggio sui social, la consigliera Ginevra Fabbrica ha ricostruito il percorso che ha portato a questo risultato, sottolineando le difficoltà affrontate dal paese negli ultimi anni. Naro ha vissuto un lungo periodo segnato dal dissesto finanziario, con pesanti conseguenze per i cittadini: elevata pressione fiscale, disagi e un Comune percepito più come un “nemico” che come istituzione di prossimità.

«Dietro firme, voti e timbri però, c’è la vita del nostro paese, un paese che fa fatica a rialzarsi, con le nostre famiglie che ormai da troppo tempo subiscono un’elevata pressione fiscale e diversi disagi causati proprio da stringenti limiti imposti dalla normativa del dissesto», ha scritto Fabbrica.

Con l’approvazione del bilancio riequilibrato si apre ora una nuova fase. Come sottolineato dalla consigliera, il Comune può finalmente tornare a essere «quello che dovrebbe sempre essere: l’ente più vicino alle persone, il primo a sostenere la propria comunità».

Due anni di impegno insieme

Nel post, Ginevra Fabbrica ricorda anche l’inizio del percorso, avviato circa due anni fa insieme al collega Calogero Licata, definito «collega, ormai amico». Nonostante le ferite e le maggiori consapevolezze accumulate in questi anni, i due consiglieri PD ribadiscono la stessa determinazione di sempre nel fare la propria parte per la città.

La foto che accompagna il messaggio li ritrae sorridenti mentre firmano documenti, con lo sfondo di uno splendido panorama di Naro, simbolo della comunità per cui stanno lavorando.

Una vittoria collettiva

Fabbrica ha voluto sottolineare che questa non è una vittoria personale, ma di tutta Naro e dei naresi:

«La vittoria che giunge oggi non è solo nostra, la vittoria è di Naro, dei naresi. È delle nostre famiglie e di tutte le persone che in questi anni hanno fatto sacrifici, che continuano a crederci e che ogni giorno, nel loro piccolo, fanno qualcosa per questo paese.»

L’approvazione del bilancio riequilibrato rappresenta quindi un primo, concreto segnale di ripartenza per un Comune che ha dovuto affrontare anni difficili. Per i consiglieri PD Ginevra Fabbrica e Calogero Licata è il frutto di responsabilità assunta in momenti di incertezza, ma soprattutto di un impegno costante al servizio della comunità.