Sono state completate le surroghe dei cinque consiglieri comunali di Canicattì che si erano dimessi nelle scorse settimane per protestare contro l’inerzia dell’amministrazione guidata dall’attuale sindaco Vincenzo Corbo. Avevano rinunciato al mandato : Angelo Cuva, Lillo Muratore, Fabio Falcone, Giangaspare DiFazio e Gianluca Cilia. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato completato il tassello mancante. Infatti, ha accettato l’incarico Serena Cardella della lista “Soprattutto Canicattì” che prende il posto di Antonio Giardina il quale aveva rinunciato ad occupare il ruolo di consigliere. Oltre a Serena Cardella in consiglio comunale al posto dei dimissionari adesso siedono: Giuseppe Milioti, Umberto Palermo, Antonio Inglima e Chiara Giardina.