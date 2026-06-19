Una notizia attesa da mesi che segna una svolta per il Comune di Naro. Questa mattina il Ministero dell’Interno, tramite la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato dell’ente.

A darne l’annuncio è il sindaco Milco Dalacchi con un lungo post sui social:

«Nella mattinata odierna ci è stato comunicato dal Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) – il parere favorevole all’approvazione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune di Naro. Sono stati mesi intensi e complessi, durante i quali ci siamo confrontati più volte con il Ministero dell’Interno, fornendo chiarimenti, approfondimenti e risposte puntuali alle numerose richieste istruttorie formulate dagli uffici ministeriali.»

Il primo cittadino sottolinea il lavoro di squadra che ha portato a questo risultato:

«Il risultato raggiunto oggi è il frutto di un lavoro serio, responsabile e costante portato avanti dall’Amministrazione Comunale e dalla Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott.ssa Concetta Monia Amato, che ringrazio sinceramente per la professionalità e la dedizione dimostrate. Da oggi il Comune di Naro dispone di uno strumento fondamentale per programmare con maggiore serenità, responsabilità e visione le sfide che ci attendono, rispondendo in maniera concreta alle esigenze della nostra comunità.»

Dalacchi non nasconde le difficoltà attraversate e le critiche ricevute in questi mesi:

«In questi mesi abbiamo ascoltato ogni tipo di critica. Siamo stati accusati di incapacità amministrativa, di inesperienza, di presunzione. Qualcuno, autoproclamandosi esperto di burocrazia e finanza locale, durante il Consiglio Comunale del 25 luglio 2025 sosteneva che il Bilancio del Comune di Naro sarebbe stato bocciato dalla COSFEL anche in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Oggi, però, parlano i fatti.»

Il sindaco conclude con un messaggio di ottimismo e unità, in coincidenza con i giorni di festa per il Santo Patrono:

«In questi giorni di festa dedicati al nostro Santo Patrono non è il momento delle polemiche, ma della gioia e dell’orgoglio. Perché finalmente Naro può guardare avanti con maggiore fiducia. Perché finalmente la nostra Fulgentissima può intravedere quella luce in fondo al tunnel che per troppo tempo è sembrata lontana. Possiamo certamente definire questo un risultato storico per la nostra città.»

Il via libera della Commissione ministeriale rappresenta un passaggio fondamentale per il risanamento finanziario del Comune, consentendo all’amministrazione di uscire da una situazione di dissesto o pre-dissesto e di pianificare gli interventi futuri con maggiore stabilità.

Si attende ora il passaggio formale in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva del documento contabile.