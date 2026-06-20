Sagra degli Antichi Sapori, a Campobello di Licata, sabato 20 Giugno, in Piazza XX Settembre, alle ore 2I,30, per celebrare insieme la tradizione, il gusto e il senso di comunità, nel ricordo del compianto arciprete monsignore padre Calogero Montana.

La Sagra vuole essere una cena popolare sotto le stelle nella prima notte d’estate. Con un unico ticket si potranno gustare tutte le specialità tradizionali: Antipasti sfiziosi: Olive, pomodori secchi, pecorino locale, ricotta fresca,

I grandi classici: Il tradizionale “”pani cunzatu”” e sfiziose pizzette, Primi e secondi caldi: Pasta al forno dorata, ceci aromatizzati e salsiccia alla brace, Le eccellenze campobellesi: I famosissimi e immancabili *‘Mpurnatu e ‘Mpanata”. Chiusura in dolcezza: Frutta fresca di stagione, dolci tipici siciliani e vino locale.

La Sagra si inserisce nel contesto dei festeggiamenti in onore del patrono di Campobello di Licata, San Giovanni Battista.

giovanni blanda