I medici e gli infermieri dell’ospedale Civico di Palermo hanno salvato una ragazza di 19 anni, praticandole un massaggio cardiaco praticamente infinito: un’ora e 47 minuti. La giovanissima paziente era affetta da una miocardite, provocata da un virus influenzale preso durante una vacanza all’estero. L’episodio risale al 26 novembre ma e’ stato reso noto solo oggi, visto che la giovane si e’ stabilizzata e ha lasciato la terapia intensiva cardiologica, dove e’ stata ricoverata per quasi un mese.

L’impresa e’ riuscita al personale dei dipartimenti di Emergenza e pronto soccorso, diretti da Vincenzo Mazzarese e Massimo Geraci, che si sono alternati nel massaggio tenendo in vita la ragazza fino a quando non e’ stato possibile utilizzare l’Ecmo (extracorporeal membrane oxygenation), una terapia salvavita eseguita grazie a un macchinario che permette la circolazione extracorporea (Cec), a sostegno del cuore, un dispositivo che a Palermo e’ disponibile solo al pronto soccorso del Civico.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha elogiato “gli anestesisti e gli infermieri per la straordinaria professionalita’ e l’impegno dimostrati nel salvare la vita alla giovane paziente. Un intervento complesso – si legge in una nota – condotto con competenza, dedizione e spirito di servizio, che rappresenta un esempio concreto di buona sanita’. E’ questa la Sicilia che funziona, fatta di eccellenze, sacrificio e umanita’, e che merita di essere valorizzata”.