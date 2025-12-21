Il Consiglio del Libero Consorzio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione e gli obiettivi strategici sulla prevenzione, trasparenza e corruzione del PIAO sul triennio 2026-2028. Approvati anche alcuni debiti fuori bilancio

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale convocato ha approvato alcuni provvedimenti sull’atttività gestionale ed organizzativa della ex Provincia Regionale.

Presenti i 12 Consiglieri.

L’organismo e’ stato presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino coadiuvato dal segretario generale Alessandra La Spina e dai Dirigenti Maria Antonietta Testone, Fabrizio Caruana, Achille Contino e Michelangelo Di Carlo con la presenza, per i provvedimenti inerenti l’aspetto finanziario, dei due revisori dei conti.

Passano all’esame dell’Aula i sei punti inseriti all’ordine del giorno. Tra questi, l’approvazione con immediata esecutività del D.U.P. (Documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028 ) e l’approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, per il triennio 2026/2028.

All’interno del DUP, in particolare, è stata prevista l’integrazione oraria del personale a part-time che passerà da 30 a 34 ore, provvedimento rilanciato dal Presidente Giuseppe Pendolino.

Ok, infine, ad alcuni debiti fuori bilancio e al regolamento sulla fornitura delle divise al personale usciere e autisti.