I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due adraniti di 20 e 21anni per “resistenza” e “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Al riguardo, impegnati in un servizio notturno di pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notato un motociclo con a bordo due giovani percorrere la via Solicchiata del comune di Adrano. Hanno deciso di sottoporli ad un controllo e così, mediante l’utilizzo di dispositivi luminosi, hanno intimato l’alt ma il centauro alla guida, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha accelerato la marcia al fine di evitare il controllo.

E’ scattato quindi un breve inseguimento nel corso del quale il motociclo, dopo aver imboccato una strada chiusa ed averla percorsa tutta, ha ovviamente arrestato la marcia. A quel punto i Carabinieri sono scesi dalla gazzella ed hanno visto che il passeggero, poi identificato per il 21enne, con uno scatto fulmineo ha cercato di disfarsi di un piede di porco che teneva tra le mani, lanciandolo a bordo strada, tra le sterpaglie.

I due giovani sono stati messi in sicurezza ed identificati dai Carabinieri che poi hanno proceduto alla perquisizione anche del mezzo trovando, nel vano sotto sella, uno zaino con all’interno una pistola a salve con impugnatura in legno, priva di tappo rosso e completa di caricatore vuoto che è stata sequestrata. Ed ancora i militari hanno trovato tre cacciaviti a taglio di varie misure ed una tenaglia di medie dimensioni oltre a guanti di colore nero e uno scaldacollo. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, entrambi i giovani di 20 e 21 anni sono stati denunciati dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria.