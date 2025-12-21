Un uomo è stato rinvenuto senza vita nella tarda serata di ieri a Trapani. Il corpo, disteso a terra in una pozza di sangue, è stato scoperto poco prima della mezzanotte nei pressi del Pala Shark. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno dato avvio alle indagini per accertare le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un senzatetto. Restano da chiarire le circostanze della morte: non è ancora chiaro se si tratti di cause naturali, di una caduta accidentale o di un episodio violento.