La novena di Natale costituisce un momento molto significativo nella vita delle comunità cristiane e per questo motivo vengono organizzate “Li Nannareddi di Nonna Elia”, una serie di eventi riproposti per il 25° anno dalla signora Elia Maria Petix (ex catechista e responsabile del CENTRO AIUTO ACAMS), insieme alla sua famiglia ed al Direttore e Musicoterapista Andrea Tricoli.

Gli eventi, organizzati dall’associazione ACAMS, che ha come partner Chiesa Santa Croce, Rinnovamento nello Spirito e Comune di Ravanusa, inseriti nella programmazione natalizia, offrono un momento “magico” che non si ferma alla religiosità di per sé, ma si tratta di un fenomeno folcloristico, sociale e culturale radicato nella tradizione tramandata nel tempo dalle “nostre nonne”.

Prevede di attraversare alcune vie della comunità di Ravanusa per far visita agli “Altarini” affidati e predisposti quest’anno dalle famiglie Seggio/Russo, Montana/Avarello e Bonanno/Greco che hanno esposto alcuni simboli spiegati minuziosamente dal Dott. Piero Carmina (Coordinatore del Rinnovamento nello Spirito di Ravanusa).

Ad animare le giornate “speciali Angeli” interpretati dai ragazzi “Abile Anch’io” del centro specialistico di musicoterapia ACAMS (Giuseppe Brancato, Marialuisa Sciandrone, Giovanni Messana, Aurora Cilia, Rosario Callari) che, insieme alle loro famiglie, soci, volontari (Maria Scibbetta, Riccardo Gruttadauria, Danilo Cassaro, Elodia Pitrola, Edy Tricoli, Tonino Sutera), gli operatori ASACOM (Maria Rosa Falcetta e Marilinda Galifi), tutti i cittadini intervenuti, coordinati da Luisa Muratore e Antonella D’Angelo, hanno raggiunto le varie tappe con “Canti, Ciancianeddi e Candele”.

Anche quest’anno “Li Nannareddi di Nonna Elia” hanno raggiunto Casa di Riposo “Beato Tommaso Maia Fusco” dove anziani, nonne, nonnini e tutti gli ospiti della struttura presenti hanno trascorso un momento di allegria Natalizia. I responsabili della struttura (Ignazio Nicosia, Orazia Turco, Sophie Depert, Mariarita Turco e tutti gli operatori e le operatrici, come Liliana Destro), hanno ringraziato la meravigliosa presenza omaggiando con un dono gli “angeli speciali”.

L’evento si è concluso nell’Alterino, affidato all’associazione Sicani del Monte Saraceno (per il progetto ACAMS-SICANI “Trame di Blu”), che ha voluto far realizzare nonna Elia Maria Petix proprio davanti il palazzo comunale per tutte le situazioni “poco piacevoli” che sta attraversando in questo periodo la nostra cittadina ed il Sindaco Salvatore Pitrola (presente per l’occasione insieme alla moglie e all’assessore Rocco Carlisi).