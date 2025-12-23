Undici nuovi magistrati in servizio negli uffici giudiziari di Agrigento. Davanti al collegio composto dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni, questa mattina, si sono immessi in possesso cinque giudici e sei pubblici ministeri.

Al Tribunale si sono insediati i giudici Michele Agrifoglio, Giuseppe Guarino, Matteo Rametta, Laura Torregrossa e Luigi Vivacqua. In Procura sono arrivati Matteo Maria Orlando, Denise Venturino, Federica Rabajoli, Alessandra Scioli, Carola Bisanti e Alessandra Chiffi.