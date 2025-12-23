

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2025, ignoti malviventi hanno compiuto un furto con la tecnica della “spaccata” ai danni della tabaccheria Bellavia, situata in Corso Umberto a Canicattì.

I ladri hanno utilizzato un’automobile come ariete per sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale, riuscendo a penetrare all’interno. Una volta entrati, hanno razziato quanto più possibile prima di darsi alla fuga.

Si tratta dello stesso modus operandi adottato lo scorso aprile, quando una banda aveva tentato di colpire la medesima tabaccheria utilizzando una Fiat Uno rubata come ariete. In quell’occasione, però, il colpo era fallito: la saracinesca aveva resistito all’impatto e l’attivazione del sistema d’allarme aveva costretto i malviventi alla fuga. L’auto utilizzata era stata successivamente ritrovata completamente incendiata in contrada Montagna.

Il bottino del furto messo a segno stanotte è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.