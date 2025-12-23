Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Canicattì sulla statale 122 che conduce a Castrofilippo. Lo scontro ha interessato una Renault Kadjar ed un furgone. Feriti i conducenti e gli occupanti dei mezzi che sono stati trasportati all’ospedale Barone Lombardo per accertamenti. L’incidente si è verificato all’altezza del punto vendita Euronics Bruno, inaugurato qualche settimana addietro. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia e carabinieri.