Il Comune organizza: martedì 23 dicembre, a Naro, alle ore 19, in Piazza Garibaldi, serata speciale dedicata a tutti i bambini, con eventi pensati per regalare divertimento e sorrisi alla nostra comunità.
L’ente narese da un sentito ringraziamento all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e alla Cooperativa Sociale “Estia”
Giovanni Blanda
Il Comune organizza: martedì 23 dicembre, a Naro, alle ore 19, in Piazza Garibaldi, serata speciale dedicata a tutti i bambini, con eventi pensati per regalare divertimento e sorrisi alla nostra comunità.